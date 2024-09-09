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HR-специалист Лоикова: россияне все чаще выбирают офис, а не удаленку

HR-специалист Лоикова: россияне все чаще выбирают офис, а не удаленку

У россиян падает интерес к работе в удаленном формате из-за стремления компаний установить за сотрудниками более жесткий контроль, а также из-за того, что зачастую минусы работы из дома перевешивают плюсы, считает HR-специалист и клинический психолог Зулия Лоикова.

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