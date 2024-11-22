ФСБ рассекретила архив о преступлениях осужденных в 1947 году нацистов

Управление ФСБ России по Республике Крым и Севастополю рассекретило архивные документы, свидетельствующие о расследовании преступлений, совершенных нацистскими оккупантами, которые были осуждены в ноябре 1947 года в ходе «Севастопольского судебного процесса».