Переходный механизм планируют выстроить на базе действующих экспериментов В России намерены создать единый переходный налоговый режим для малого бизнеса и самозанятых — об этом рассказал заместитель руководителя ФНС Дмитрий Сатин, пишет газета "Ведомости".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IV Украинская полици...
- В ВОЗ обсуждают п...
- Врач рассказала, ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым