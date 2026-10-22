Переходный механизм планируют выстроить на базе действующих экспериментов В России намерены создать единый переходный налоговый режим для малого бизнеса и самозанятых — об этом рассказал заместитель руководителя ФНС Дмитрий Сатин, пишет газета "Ведомости".