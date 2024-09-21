Глава киевского режима Владимир Зеленский проинформировал о том, что важнейшей составляющей представленного им властям Соединённых Штатов Америки «плана победы» оказались атаки на расположенные в глубине территории Российской Федерации объекты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии