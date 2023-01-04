Чехия вышла в финал МЧМ впервые с 2001 года, отыгравшись на 59:21 полуфинала со Швецией и победив в овертайме

Сборная Чехии вышла в финал молодежного чемпионата мира впервые за 22 года. Команда под руководством тренера Радима Рулика одержала победу над сборной Швеции (2:1 ОТ) в полуфинале МЧМ-2023.
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