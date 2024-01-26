Побежали с тонущего корабля?

В Управлении миграции Ростовской области разгорается масштабный скандал Осужденный главарь банды и организатор канала незаконной миграции в Ростовской области сдал всех своих партнёров в мундирах с погонами.
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