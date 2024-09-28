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В 10 из 13 последних матчей между «Ман Сити» и «Ньюкаслом» в АПЛ было забито минимум три гола. Букмекеры считают, что команды поддержат тренд в 6-м туре

«Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Ньюкаслом» в 6-м туре АПЛ. «Ман Сити» – явный фаворит за 1.68. На «Ньюкасл» дают 5.

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