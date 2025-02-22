Сатановский заговорил после долгого молчания. Не сдержался: "Согласен на все 100%"

ВС Валерий Старостин Не зря говорит поговорка. На то и щука в пруде, чтобы карась не дремал. Была у нас такая "ЩУКА"в Госдуре, царство ему небесное, но к сожалению ушëл из жизни. И ему было пофигу кто ты, заслужил получи. А сейчас власть погрязла во вранье, лизоблюдство, Чинопочитании, противно на это все смотреть.

Игорь Кузнецов Бывает так, что в запале полкмики (тем более самолюбование свойственно и Соловьёву, и Сатановскому) можно ради "остроты момента" сказать не явную глупость, а то, что хотят услышать часть экзальтированной аудитории. Критика должна быть, естественно, но с пониманием того, что можно исправить и как это сделать реально, без лозунгов. Но Сатановский заявил, что не жалеет о сказанном в адрес Захаровой и сравнил себя с Черномырдиным. Свои "глупости" нужно признавать умному человеку.