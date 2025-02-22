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Сатановский заговорил после долгого молчания. Не сдержался: "Согласен на все 100%"

Сатановский заговорил после долгого молчания. Не сдержался: "Согласен на все 100%"

Царьград Bulkin Sergey/news.ru/Globallookpress Политолог и экономист Евгений Сатановский не сдержался и заговорил о внешнеполитической работе России после долгого молчания.

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Комментарии
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Валерий Старостин
Не зря говорит поговорка. На то и щука в пруде, чтобы карась не дремал. Была у нас такая &quot;ЩУКА&quot;в Госдуре, царство ему небесное, но к сожалению ушëл из жизни. И ему было пофигу кто ты, заслужил получи. А сейчас власть погрязла во вранье, лизоблюдство, Чинопочитании, противно на это все смотреть.
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8 час.
Игорь Кузнецов
Бывает так, что в запале полкмики (тем более самолюбование свойственно и Соловьёву, и Сатановскому) можно ради &quot;остроты момента&quot; сказать не явную глупость, а то, что хотят услышать часть экзальтированной аудитории. Критика должна быть, естественно, но с пониманием того, что можно исправить и как это сделать реально, без лозунгов. Но Сатановский заявил, что не жалеет о сказанном в адрес Захаровой и сравнил себя с Черномырдиным. Свои &quot;глупости&quot; нужно признавать умному человеку.
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7 час.
HotRS
Но Сатановский заявил, что не жалеет о сказанном в адрес Захаровой© Он что-то сказал в связи с операцией Израиля против Хамаса. Но это было в самом начале операции. Операция, как известно, начиналась &quot;за здравие, а закончилась за упокой&quot;.
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4 час.
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