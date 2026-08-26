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CIA Director’s Surprise Moscow Trip Raises Questions Over Iran and Ukraine

CIA Director John Ratcliffe made an unannounced visit to Moscow on August 25, US officials confirmed to RFE/RL, a rare trip that comes as Washington's efforts to end Russia's war against Ukraine have stalled and tensions over Moscow's relationship with Iran have intensified.

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