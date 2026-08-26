CIA Director’s Surprise Moscow Trip Raises Questions Over Iran and Ukraine

CIA Director John Ratcliffe made an unannounced visit to Moscow on August 25, US officials confirmed to RFE/RL, a rare trip that comes as Washington's efforts to end Russia's war against Ukraine have stalled and tensions over Moscow's relationship with Iran have intensified.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)