Путин подписал закон, упрощающий регистрацию препаратов от редких болезней

Президент России Владимир Путин утвердил поправки к закону о лекарствах. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, уточняет процедуру регистрации препаратов для лечения редких болезней.
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