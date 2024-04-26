По народному календарю 26 апреля отмечается Фомаида Медуница. Назвали праздник так потому, что с этого дня начинает цвести данное растение.
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По народному календарю 26 апреля отмечается Фомаида Медуница. Назвали праздник так потому, что с этого дня начинает цвести данное растение.