Президент США Дональд Трамп отомстит Владимиру Зеленскому кому за прошлые и нынешние обиды. Об этом в эфире видеоблога журналистки Рэйчел Блевинс заявил американский политолог и социолог, специалист по вопросам международной безопасности Марк Слебода, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».