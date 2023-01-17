Большой технологический рывок

﻿﻿МИГ 41 — концептуальный лёгкий истребитель 5-го поколения, будущий преемник и логическое продолжение легендарного МиГ 31, в задачи которого входил не только перехват самолётов и ракет, но и борьба с целями малой дальности — до 120 км, благодаря Противоспутниковая ракета 79М6 от МКБ "Факел" по программе "Контакт" - разработка начала 1980-х гг Новейший истребитель, по задумке, должен был достигать высоты до 40 км (у его предшественника — 25 км) с гиперзвуковой скоростью 6 Маха или 2000 метров в секунду.