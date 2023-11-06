Хавбек «Монако» Закария: «Головин – невероятный игрок, один из тех, кто может изменить ход матча»

Вчера россиянин забил гол и сделал результативную передачу в матче Лиги 1 с «Брестом» (2:0). – Должно быть, одно удовольствие находиться в штрафной, когда Александр Головин исполняет угловые? – Когда ему удается так точно навешивать, то да, конечно, это одно удовольствие (смеется).