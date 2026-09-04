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Свердловские больницы все чаще залезают в долги: деньги ОМС ушли в Москву

Свердловские больницы все чаще залезают в долги: деньги ОМС ушли в Москву

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября, ФедералПресс. Число свердловских больниц, имеющих просроченную кредиторскую задолженность, увеличилось втрое за полгода.

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