Сохраним природу — мать нашу! Модульная винтовка Christensen MHR

Винтовка MHR фирмы Christensen Arms имеет более 40 конфигураций Модель MHR (Modern Hunting Rifle) от Christensen Arms является лишь условно-охотничьей моделью, так как способна вносить 192 изменения в оружие на уровне пользователя, что делает его легко адаптируемым для «тактических» или спортивных целей.
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