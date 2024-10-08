Сохраним природу — мать нашу! Модульная винтовка Christensen MHR

Винтовка MHR фирмы Christensen Arms имеет более 40 конфигураций Модель MHR (Modern Hunting Rifle) от Christensen Arms является лишь условно-охотничьей моделью, так как способна вносить 192 изменения в оружие на уровне пользователя, что делает его легко адаптируемым для «тактических» или спортивных целей.