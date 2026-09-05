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2 more rescued 10 days after Nepal flood; 1,350 dead

A third electric worker in a tunnel and a woman trapped in her house were rescued Saturday, 10 days after flash flooding killed at least 1,300 people.

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