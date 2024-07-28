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МОК удалил с официальных ресурсов скандальные эпизоды открытия Олимпиады

МОК удалил с официальных ресурсов скандальные эпизоды открытия Олимпиады

МОК удалил видео основных моментов открытия Олимпиады с официальных ресурсов в социальных сетях. Пресс-служба МОК удалила с официальных ресурсов в социальных сетях видео с основными фрагментами открытия Олимпиады.

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Комментарии
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tsan tsan
В Мое совсем разум потеряли ? Мало того, что бордель устроили из открытия Олимпиады, так ещё трусливо  пытаются откреститься от этого. Не знают простой истины -  Интернет всё сохраняет ?
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