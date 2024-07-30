В РФ растет спрос на комплектующие для компьютеров

Россияне после ухода крупных международных брендов стали чаще собирать и модернизировать компьютеры сами — интерес к комплектующим вырос в 1,8–5 раз, рассказали опрошенные «Известиями» участники рынка электроники.
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