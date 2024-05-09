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Военные новости ★ спецоперация

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Николаевское подполье сообщило об ударе ВС РФ по расположению ВСУ в поселке Заселье

Николаевское подполье сообщило об ударе ВС РФ по расположению ВСУ в поселке Заселье

В ночь на 9 мая российские военные нанесли очередную серию воздушных ударов по военным объектам украинской армии, находящимся в глубоком тылу.

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