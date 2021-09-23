В США рассказали о страхе Европы перед союзом России и Франции

Обозреватель из США Али Демирдас в статье для National Interest заявил, что Франция может сблизиться с Россией после создания нового оборонного партнерства AUKUS и расторжения Австралией крупного контракта на поставку французских подводных лодок.
Обозреватель из США Али Демирдас в статье для National Interest заявил, что Франция может сблизиться с Россией после создания нового оборонного партнерства AUKUS и расторжения Австралией крупного контракта на поставку французских подводных лодок.
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