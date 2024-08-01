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Скончался Виктор Денищенко, ветеран Великой Отечественной войны

Скончался Виктор Денищенко, ветеран Великой Отечественной войны

На Камчатке скончался ветеран Великой Отечественной войны Виктор Денищенко. Ему было 98 лет. Виктор Маркиянович принимал участие в освобождении ряда европейских стран, а после войны служил на Черноморском и Тихоокеанском флотах.

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