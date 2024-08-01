Скончался Виктор Денищенко, ветеран Великой Отечественной войны

На Камчатке скончался ветеран Великой Отечественной войны Виктор Денищенко. Ему было 98 лет. Виктор Маркиянович принимал участие в освобождении ряда европейских стран, а после войны служил на Черноморском и Тихоокеанском флотах.
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