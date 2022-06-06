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В Германии опасаются появления своих танков на территории России

В Германии опасаются появления своих танков на территории России

Global Look Press/IMAGO/Sven Eckelkamp Германия не планирует отправлять свои танки на Украину, опасаясь, что они могут оказаться на российской территории из-за действий Киева, заявило издание Der Spiegel, ссылаясь на источники в правительстве ФРГ.

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