В Германии опасаются появления своих танков на территории России

Global Look Press/IMAGO/Sven Eckelkamp Германия не планирует отправлять свои танки на Украину, опасаясь, что они могут оказаться на российской территории из-за действий Киева, заявило издание Der Spiegel, ссылаясь на источники в правительстве ФРГ.
Global Look Press/IMAGO/Sven Eckelkamp Германия не планирует отправлять свои танки на Украину, опасаясь, что они могут оказаться на российской территории из-за действий Киева, заявило издание Der Spiegel, ссылаясь на источники в правительстве ФРГ.
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