Почему в Англии идут судебные разбирательства с AstraZeneca Ирэн ОрлонскаяИздание The Telegraph сообщило о том, что компания AstraZeneca, известная фармацевтическая компания из Великобритании и Швеции, приняла решение отозвать свои вакцины от COVID-19 по всему миру в связи со скандалом, связанным с судебными исками в Британии.