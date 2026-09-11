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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Локомотив» принимает «Крылья Советов». Красно-зеленые, поддержите команду в домашней игре против самарцев!

Матч пройдет в среду, 16 сентября, в 20:45 на стадионе «РЖД Арена». Для всех участников программы лояльности «Состав» пройдет розыгрыш трех игровых джерси Андрея Мостового, а также просмотр разминки для владельцев абонементов.

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