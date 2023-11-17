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Военное обозрение

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Взрывы прогремели на военных аэродромах в Хмельницкой и Днепропетровской областях

Взрывы прогремели на военных аэродромах в Хмельницкой и Днепропетровской областях

В тёмное время суток ВС РФ провели очередную серию атак на объекты противника в тыловых его районах. Использовались при этом различные средства огневого поражения, включая дроны типа «Герань».

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