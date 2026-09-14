Название курса: Комплект курсов «Go-программист с нуля» и «Курс DevOps-инженер с нуля» Школа: Merion Academy Направление / специальность: Программирование Формат обучения: Онлайн / Доступ к урокам Уровень: начинающий Документы: сертификат / диплом Кому подходит: новички без опыта / начинающий с небольшим опытом Рейтинг 9,7 / 10 Подробнее про курс Программа курса Комплект курсов «Go-программист с […] The post Курс Комплект курсов «Go-программист с нуля» и «Курс DevOps-инженер с нуля» от Merion Academy appeared first on Онлайн-курсы .