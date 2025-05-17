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РБК СТИЛЬ

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Цветотип «Зима»: как определить и какие цвета подходят

Цветотип «Зима»: как определить и какие цвета подходят

Разбираемся, что подходит обладательницам цветотипа «Зима»: советы стилиста, визажиста и колориста. Характеристики цветотипа Подтипы Цвета одежды Макияж Цвет волос Материал прокомментировали: Ольга Комракова, международный визажист Clarins; Светлана Шеберова, стилист-имиджмейкер, креативный агент дизайнерского пространства Sheb’S; Арман Багдасарян, топ стилист Articoli Salon & SPA.

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