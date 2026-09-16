В Армении сочли «апокалиптическим» сценарий повышения Россией цен на газ

Глава ЦБ Армении Галстян заявил, что повышение Россией цен на газ не укладывается в сценарии А и Б — это «апокалиптический» сценарий X.
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Армения начала поиск альтернативы российскому газу? По цене $177,5 за 1 тыс. кубов для себя-любимых и $982 за тот же объем для Европы? Ну-ну... Бок в помосчь.
ТМ Всё нормально. Евроинтеграция Армении должна происходить за счет Армении, а не России.
Почему мы хотим всем угодить? И особенно бывшим нашим"братьям!"Когда же у нас правительство будет думать о своём народе,а не о тех,кто нам чуть-чуть улыбнулся,держа при этом дулю в кармане! Надо брать пример с американцев у которых никогда не было никаких друзей и тем более"братьев",а всегда были свои интересы.Ну если мы не можем и не хотим в угоду небольшой группе олигархов создать хоть небольшие трудности и применить санкции не только к Армении,Азербайджану,Казахстану и даже к Венгрии,то НАРОДНОЕ БОГАТСТВО хотя бы продавали по мировым ценам и это было надо делать не сегодня и не завтра,а вчера и позавчера!