«Титул в 2026-м упущен…» Вольф уверен, что Рассел ещё станет чемпионом

«Титул в 2026-м упущен…» Вольф уверен, что Рассел ещё станет чемпиономLAT Images / MercedesРуководитель команды Mercedes Тото Вольф уверен, что Джордж Рассел сможет оправиться от тяжелого сезона-2026 и в дальнейшем сможет побороться за чемпионский титул.
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