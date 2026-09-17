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«Титул в 2026-м упущен…» Вольф уверен, что Рассел ещё станет чемпионом

«Титул в 2026-м упущен…» Вольф уверен, что Рассел ещё станет чемпиономLAT Images / MercedesРуководитель команды Mercedes Тото Вольф уверен, что Джордж Рассел сможет оправиться от тяжелого сезона-2026 и в дальнейшем сможет побороться за чемпионский титул.

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