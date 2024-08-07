Поддубный пришел в сознание после ранения

Военкор ВГТРК Евгений Поддубный, госпитализированный после атаки беспилотника на его автомобиль в зоне боевых действий в Курской области, пришел в сознание, сообщил в среду, 7 августа, временно исполняющий губернатора региона Алексей Смирнов.