Поддубный пришел в сознание после ранения

Военкор ВГТРК Евгений Поддубный, госпитализированный после атаки беспилотника на его автомобиль в зоне боевых действий в Курской области, пришел в сознание, сообщил в среду, 7 августа, временно исполняющий губернатора региона Алексей Смирнов.
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