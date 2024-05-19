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Возможно ли возвращение в России государственной идеологии?

Возможно ли возвращение в России государственной идеологии?

В последние несколько дней в России на достаточно высоком уровне был поднят очень важный вопрос по поводу того, нужно ли вводить в нашей стране официальную государственную идеологию.

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Комментарии
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Лев Добрый
Государственная идеология в нашей стране необходима, потому что мы многонациональная страна!🤠👍👈😎
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16 час.
Неизвестно Неизвестно
В многонациональной стране религиозной идеологии не может быть, она будет разобщать людей, демократия или социализм более подходящая идеология
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11 час.
Лев Добрый
А кто ставит вопрос о религиозной идеологии, речь идёт о государственной идеологии, а это, как говорят в Одессе - две большие разницы!🤠👍👈
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7 час.

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