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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дана Уайт: «Джонс против Аспиналла – величайший бой в истории UFC»

«Джон Джонс никогда за кулисами не говорил: «Я не буду драться с Томом Аспиналлом». Джонсу 37 лет, у него большие перерывы между боями, но он не боится.

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