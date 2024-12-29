Дана Уайт: «Джонс против Аспиналла – величайший бой в истории UFC»

«Джон Джонс никогда за кулисами не говорил: «Я не буду драться с Томом Аспиналлом». Джонсу 37 лет, у него большие перерывы между боями, но он не боится.
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