Татьяна Догилева рассказала, как ее выгнали из театра

Актриса Татьяна Догилева призналась, что это был подлый поступок. Артистка в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ назвала настоящие причины своего ухода из Театра имени Ермоловой, который возглавляет уже почти десять лет Олег Меньшиков.