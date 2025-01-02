Движение транспорта и пешеходов по улице Московской в Краснодаре ограничат почти на 3 месяца

Движение транспорта и пешеходов по улице Московской в Краснодаре ограничат почти на 3 месяцаС 3 января на улице Московской в Краснодаре начнут ремонт коллектора, будут менять старые железобетонные трубы на полиэтилен.
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