Врач рассказала о способах избежать негативных последствий при укусе клеща

Укус клеща может привести к серьезным заболеваниям и проблемам со здоровьем. О том, как обнаружить его и минимизировать негативные последствия, 18 марта «Известиям» рассказала врач-терапевт стационара «Олимп Клиник МАРС» Ляман Нуриева.
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