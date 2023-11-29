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GGG: в США и Канаде есть 11 малоизученных и угрожающих людям вулканов

GGG: в США и Канаде есть 11 малоизученных и угрожающих людям вулканов

Группа американских геологов из Университета штата Орегон и других научных учреждений выяснила, что на западном побережье Северной Америки существует 11 вулканов, представляющих высокую угрозу для местных жителей и инфраструктуры.

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