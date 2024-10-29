Орбан: в Евросоюзе плетут заговор с целью свержения правительства Венгрии

Политика как она есть

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в соцсети Х, что руководство Евросоюза в лице главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и лидера крупнейшей фракции Европарламента, Европейской народной партии Манфреда Вебера состоят в заговоре с целью свержения законного правительства Венгрии.