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Орбан: в Евросоюзе плетут заговор с целью свержения правительства Венгрии

Орбан: в Евросоюзе плетут заговор с целью свержения правительства Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в соцсети Х, что руководство Евросоюза в лице главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и лидера крупнейшей фракции Европарламента, Европейской народной партии Манфреда Вебера состоят в заговоре с целью свержения законного правительства Венгрии.

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