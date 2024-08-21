Дни Якутии на рыбном рынке "Москва – на волне"

Сегодня на рыбном рынке "Москва – на-волне" начались Дни Якутии. Посетители смогут попробовать и приобрести традиционные якутские деликатесы - рыбу слабосоленую, вяленую и холодного копчения, а также знаменитую строганину.
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