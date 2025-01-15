В Каспийском море появился и пропал «остров-призрак»

Спутники NASA Earth Observatory заметили в прибрежной части Каспия интересную аномалию. Загадочный остров, который появился из-под воды возле Азербайджана в 2023 году после извержения грязевого вулкана, в декабре 2024 года исчез.
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