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Выяснились карьерные предпочтения школьников

Выяснились карьерные предпочтения школьников

Рабочие профессии становятся престижнее офисных Российские школьники назвали рабочие специальности более престижными, чем офисные, сообщает президентская платформа «Россия – страна возможностей» со ссылкой на результаты исследования карьерных предпочтений молодежи.

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