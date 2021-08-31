Русская веснаПолитика«Пусть трепещут, им есть чего бояться!»: в Польше назвали главный «страх» России Обозреватель Ежи Любах в статье для издания Gazeta Polska Codziennie заявил о «страхе» России перед союзом Польши и Украины.Вернуться к статье55НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВиктор КолесниковБыть нормальным человеком (государством)- это навязанное Россией состояние, поэтому мы будем е..нутыми. Здорово.Valentina Fortunaubogie ljudi.Елена КучанскаяЕжи явно мухоморчиков поел.AaforshМне очень нравится, когда голой задницей пугают ежа.ОбозревательДа что там, хохлоляхи объединившись-это угроза галактике!Комментировать
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