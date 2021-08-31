Русская весна

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«Пусть трепещут, им есть чего бояться!»: в Польше назвали главный «страх» России

«Пусть трепещут, им есть чего бояться!»: в Польше назвали главный «страх» России

Обозреватель Ежи Любах в статье для издания Gazeta Polska Codziennie заявил о «страхе» России перед союзом Польши и Украины.

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Виктор Колесников
Быть нормальным человеком (государством)- это навязанное Россией состояние, поэтому мы будем е..нутыми. Здорово.
Valentina Fortuna
ubogie ljudi.
Елена Кучанская
Ежи явно мухоморчиков поел.
aforsh
Мне очень нравится, когда голой задницей пугают ежа.
Обозреватель
Да что там, хохлоляхи объединившись-это угроза галактике!

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