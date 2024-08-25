«Тьма опускается»: Карлсон назвал арест Дурова предупреждением

Задержание французскими правоохранителями основателя Telegram Павла Дурова в Париже является предупреждением для владельцев онлайн-платформ, которые не намерены подвергать цензуре правду по приказу властей.
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