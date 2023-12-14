Страна и люди
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Страна и люди

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Акунин является сыном труса Григория Ноевича Чхартишвили

Акунин является сыном труса Григория Ноевича Чхартишвили

Борис Григорьевич Чхартишвили – сын Григория Ноевича Чхартишвили, артиллерийского капитана и начштаба 1 дивизиона 1242 артполка, во время страшного боя под Апостолово бросившего батарею и просидевшего в кукурузе весь бой.

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