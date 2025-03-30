«Чтобы потом опять обзывали оккупантами?»: Россия отказалась спасать бегущие к ней страны умирающего Запада

ИС

Ирина Соловьева

А понаехавших зачем к нам приволокли законодательно,да еще всеми благами осыпаем? Это не те же грабли,только уже внутри страны? Понавезли бандитов-беспредельщиков и радуются,количеством чужеродную толпу народа добавили власть держащие.Не качеством, количеством "победили", приволокли в Россию россиянам на беду. Заседают,себя нахваливают,как они все это лихо проворачивают ( думаю фамилии оных всем известные), миллионы получают за угробление коренного населения России. Видеть эти счастливые рожи уже нет просто сил. пожелание им,ну все догадываются какие.....,от всей души.