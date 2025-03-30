Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Чтобы потом опять обзывали оккупантами?»: Россия отказалась спасать бегущие к ней страны умирающего Запада

«Чтобы потом опять обзывали оккупантами?»: Россия отказалась спасать бегущие к ней страны умирающего Запада

Телеканал "78" Коллективный Запад столкнулся с системным кризисом, а отдельные страны уже мечтают, что их снова спасёт Россия.

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Комментарии
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ИС
Ирина Соловьева
А понаехавших зачем к нам приволокли законодательно,да еще всеми благами осыпаем? Это не те же грабли,только уже внутри страны? Понавезли бандитов-беспредельщиков и радуются,количеством чужеродную толпу народа добавили власть держащие.Не качеством, количеством &quot;победили&quot;, приволокли в Россию россиянам на беду. Заседают,себя нахваливают,как они все это лихо проворачивают ( думаю фамилии оных всем известные), миллионы получают за угробление коренного населения России. Видеть эти счастливые рожи уже нет просто сил. пожелание им,ну все догадываются какие.....,от всей души.
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8 час.
valentina sergeeva
Неужто дотумкали, наконец?..
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7 час.
Алексей Горшков
Ушкуйников разогнал ещё его дед - вообще-то тоже Грозный, но Иван III, подавив Вятскую республику. Интересно: западные пираты распиарены, а их республики ВОЗНИКЛИ только ЧЕРЕЗ ДВЕСТИ ЛЕТ после разгрома русской!☠️
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6 час.
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