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Аргументы и Факты

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Мэрия Белгорода опровергла слухи о дефиците продовольствия в городе

Мэрия Белгорода опровергла слухи о дефиците продовольствия в городе

В мэрии Белгорода опровергли информацию о дефиците продовольственных товаров в городских магазинах.«Информация о том, что в продуктовых супермаркетах Белгорода заканчивается продовольствие, не соответствует действительности.

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