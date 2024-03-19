Мэрия Белгорода опровергла слухи о дефиците продовольствия в городе

В мэрии Белгорода опровергли информацию о дефиците продовольственных товаров в городских магазинах.«Информация о том, что в продуктовых супермаркетах Белгорода заканчивается продовольствие, не соответствует действительности.
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