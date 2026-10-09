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Бывшая жена Александра Градского отсудила долю в имуществе спустя годы после развода

Бывшая жена Александра Градского отсудила долю в имуществе спустя годы после развода

Московский городской суд осенью 2025 года признал за Ольгой Градской, бывшей женой Александра Градского, право на супружескую долю — ту часть имущества, что была нажита в браке.

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