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Дзюба о неназначенном пенальти в матче «Зенита» и «Краснодара»: «Танашев – номер один, так разобраться – это гений. Он в ЛЧ должен судить, если бы нас допустили туда»

Бывший нападающий клубов РПЛ Артем Дзюба прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Краснодаром» в 10-м туре Альфа-Банк РПЛ (3:2).

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