США решили укрепить отношения с Казахстаном

Соединенные Штаты решили «помочь» странам Центральной Азии снизить зависимость от России. Так, новый доклад правительственной службы в Исследовательском центре конгресса США оказался посвящен укреплению отношений с Казахстаном, передали в RT.
Соединенные Штаты решили «помочь» странам Центральной Азии снизить зависимость от России. Так, новый доклад правительственной службы в Исследовательском центре конгресса США оказался посвящен укреплению отношений с Казахстаном, передали в RT.
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