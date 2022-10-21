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США решили укрепить отношения с Казахстаном

США решили укрепить отношения с Казахстаном

Соединенные Штаты решили «помочь» странам Центральной Азии снизить зависимость от России. Так, новый доклад правительственной службы в Исследовательском центре конгресса США оказался посвящен укреплению отношений с Казахстаном, передали в RT.

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