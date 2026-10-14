По данным российской делегации, в 2026 году зафиксировано 214 инцидентов, связанных с попытками Киева блокировать экономическую активность в Азовско-Черноморской акватории.
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